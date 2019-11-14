2019-11-14T19:47:50+03:00
Общество

В Тверской области нашли и обезвредили военный снаряд

Взрывоопасный предмет обнаружили в Зубцовском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области обезвредили артиллерийский снаряд Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Тверской области обезвредили артиллерийский снаряд Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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14 ноября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области обезврежен 122-миллимитровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Трофей обнаружили в д. Колесниково Зубцовского района.

В МЧС отмечают, что подобные находки в Тверской области нередки. Особенно в местах, где в период Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.

А потому, при обнаружении взрывоопасных предметов, не стоит подходить к ним близко, пытаться обезвредить или уничтожить самостоятельно. Необходимо немедленно сообщить об обнаруженном предмете в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112" и действовать только в соответствии с полученными рекомендациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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