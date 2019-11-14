Асфальт на улице Резинстроя в Твери восстановили после вмешательства прокуратуры
По обращению жителей прокуратурой Московского района г. Твери проведена проверка, в ходе которой во дворе дома №46/30 по пр-ту Победы г. Твери, выявлены нарушения. В частности установлено, что при проведении работ по реконструкции тепловых сетей по ул. Резинстроя коммунальные службы не восстановили асфальтобетонное покрытие на дороге.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением в отношении компании, с требованием восстановить благоустройство территории. Требования прокурора удовлетворены.
В ноябре 2019 года на участке положили новый асфальт. Исковые требования прокуратуры выполнены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU