Асфальт на улице Резинстроя в Твери восстановили после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 19:34 2019-11-14T19:34:11+03:00

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По обращению жителей прокуратурой Московского района г. Твери проведена проверка, в ходе которой во дворе дома №46/30 по пр-ту Победы г. Твери, выявлены нарушения. В частности установлено, что при проведении работ по реконструкции тепловых сетей по ул. Резинстроя коммунальные службы не восстановили асфальтобетонное покрытие на дороге.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением в отношении компании, с требованием восстановить благоустройство территории. Требования прокурора удовлетворены.

В ноябре 2019 года на участке положили новый асфальт. Исковые требования прокуратуры выполнены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU