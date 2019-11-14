В Тверской области пьяный водитель микроавтобуса вез пассажиров по междугороднему маршруту

СЕГОДНЯ 19:09 2019-11-14T19:10:27+03:00

В Тверской области пьяный водитель вез пассажиров по междугороднему маршруту Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Утром, 14 ноября, на ул. Советская, в районе д. 5, в поселке Рамешки, Тверской области автоинспекторы ОГИБДД МО МВД России остановили микроавтобус "Форд Транзит" под управлением 48-летнего водителя. Транспорт следовал по маршруту Пестово - Москва.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, при проверке документов инспекторы почувствовали от мужчины запах алкоголя. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Алкотестер показал результат 0, 82 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе. На момент остановки в салоне транспортного средства находилось шестеро пассажиров. В разговоре с инспектором водитель пояснил, что в 3:20 ночи он прошел предрейсовый медицинский осмотр, а после, в связи с тем, что у мужчины болела голова, он выпил легкий алкогольный напиток и повез пассажиров по маршруту.

В отношении нарушителя сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал. Автобус перемещен на штрафную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU