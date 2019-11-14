2019-11-14T18:54:30+03:00
Общество

Более полумиллиона рублей штрафов - итог проверок торговцев овощами и фруктами в Тверской области

Проверяющие составили на нарушителей 39 протоколов
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Специалисты провели ревизию 154 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Специалисты провели ревизию 154 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Региональный Росптребнадзор подвёл итоги проверок предпринимателей, торгующих овощами-фруктами.

С января по сентябрь 2019 года специалисты ведомства провели ревизию работы 154 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для лабораторных исследований было взято 347 проб. В частности, овощи и фрукты проверяли на содержание нитратов, пестицидов и по паразитологическим показателям.

Из обнаруженных нарушений специалисты особо отметили отсутствие документов о качестве и безопасности продукции, нарушения условий хранения овощей и фруктов, а также отсутствие необходимой информации о производителе и товаре на маркировке.

Проверяющие составили 39 протоколов и оштрафовали нарушителей на общую сумму 590 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В администрации Твери решают, чем заменить маршрут №207, который отказался обслуживать перевозчик
Приём граждан по вопросам прав ребёнка проведут в тверской прокуратуре
В Тверской области суд оштрафовал иностранца и выдворил из страны
Прокуратура помогла военнослужащему-сироте получить жилье в Тверской области
Этнографический диктант в Тверской области написали более тысячи человек
В Тверской области глава сельского поселения задолжал работникам 190 тысяч рублей
Жители поселка Селижарово остались без автобусного сообщения с Тверью
Реставраторы Тверской картинной галереи раскроют секреты восстановления шедевров
В Тверской области росгвардейцы задержали подозреваемого в краже
В Тверской области продолжаются работы на месте будущего мемориала Советскому солдату
Конкурс частушек и показ народных костюмов пройдет на празднике "Кузьминки" в Твери
Очередной случай бешенства выявлен в Фировском районе Тверской области
Жители Твери жалуются на едкий черный дым с асфальтобетонной установки на Бежецком шоссе