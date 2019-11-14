Более полумиллиона рублей штрафов - итог проверок торговцев овощами и фруктами в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:54 2019-11-14T18:54:30+03:00

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Региональный Росптребнадзор подвёл итоги проверок предпринимателей, торгующих овощами-фруктами.

С января по сентябрь 2019 года специалисты ведомства провели ревизию работы 154 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для лабораторных исследований было взято 347 проб. В частности, овощи и фрукты проверяли на содержание нитратов, пестицидов и по паразитологическим показателям.

Из обнаруженных нарушений специалисты особо отметили отсутствие документов о качестве и безопасности продукции, нарушения условий хранения овощей и фруктов, а также отсутствие необходимой информации о производителе и товаре на маркировке.

Проверяющие составили 39 протоколов и оштрафовали нарушителей на общую сумму 590 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU