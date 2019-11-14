2019-11-14T16:32:24+03:00
Общество

В Тверской области суд оштрафовал иностранца и выдворил из страны

Мужчина нарушил миграционное законодательство и не встал на учет
Ольга ТРОФИМОВА
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По решению суда мигрант-нарушитель отправится на родину Фото: архив "КП"По решению суда мигрант-нарушитель отправится на родину Фото: архив "КП"
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В Лихославльском районном суде Тверской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Республики Грузия, который в августе 2016 года въехал на территорию России, на миграционный учёт не встал и в ноябре 2019 года был выявлен сотрудниками ОМВД России по Лихославльскому району.

На суде мужчина представил доказательства приобретения билета для возвращения на родину, поэтому судом было принято решение назначить ему дополнительное наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда.

Правда, перед отъездом нарушителю придется заплатить административный штраф в размере 2000 рублей.

- Контроль за исполнением наказания в виде административного выдворения возложен на ОМВД России по Лихославльскому району, - сообщили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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