Прокуратура помогла военнослужащему-сироте получить жилье в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-14T16:18:48+03:00

Молодой человек не имеет собственного жилья и служит по контракту

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В прокуратуру Бельского района обратился 22-летний местный житель. Заявитель обладает статусом лица, оставшегося без попечения родителей. Молодой человек окончил Военную академию войсковой противоздушной обороны Вооруженных СИЛ РФ имени А.М. Васильевского Министерства обороны г. Смоленска, в настоящее время проходит военную службу по контракту в г. Заполярный Печенгского района Мурманской области, собственного жилья не имеет.

По своему социальному статусу заявитель имеет право на обеспечение вне очереди жилым помещением по договору социального найма.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципальных органов власти предоставить заявителю жилое помещение.

Исковые требования прокурора удовлетворены, устранение нарушений находится на контроле у прокурора района.

ИСТОЧНИК KP.RU