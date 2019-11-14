2019-11-14T16:18:48+03:00
Общество

Прокуратура помогла военнослужащему-сироте получить жилье в Тверской области

Молодой человек не имеет собственного жилья и служит по контракту
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Прокуратура защитила жилищные права сироты Фото: архив "КП"Прокуратура защитила жилищные права сироты Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В прокуратуру Бельского района обратился 22-летний местный житель. Заявитель обладает статусом лица, оставшегося без попечения родителей. Молодой человек окончил Военную академию войсковой противоздушной обороны Вооруженных СИЛ РФ имени А.М. Васильевского Министерства обороны г. Смоленска, в настоящее время проходит военную службу по контракту в г. Заполярный Печенгского района Мурманской области, собственного жилья не имеет.

По своему социальному статусу заявитель имеет право на обеспечение вне очереди жилым помещением по договору социального найма.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципальных органов власти предоставить заявителю жилое помещение.

Исковые требования прокурора удовлетворены, устранение нарушений находится на контроле у прокурора района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более полумиллиона рублей штрафов - итог проверок торговцев овощами и фруктами в Тверской области
В администрации Твери решают, чем заменить маршрут №207, который отказался обслуживать перевозчик
Приём граждан по вопросам прав ребёнка проведут в тверской прокуратуре
В Тверской области суд оштрафовал иностранца и выдворил из страны
Этнографический диктант в Тверской области написали более тысячи человек
В Тверской области глава сельского поселения задолжал работникам 190 тысяч рублей
Жители поселка Селижарово остались без автобусного сообщения с Тверью
Реставраторы Тверской картинной галереи раскроют секреты восстановления шедевров
В Тверской области росгвардейцы задержали подозреваемого в краже
В Тверской области продолжаются работы на месте будущего мемориала Советскому солдату
Конкурс частушек и показ народных костюмов пройдет на празднике "Кузьминки" в Твери
Очередной случай бешенства выявлен в Фировском районе Тверской области
Жители Твери жалуются на едкий черный дым с асфальтобетонной установки на Бежецком шоссе