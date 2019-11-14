Этнографический диктант в Тверской области написали более тысячи человек
1 ноября 2019 года, накануне Дня народного единства, во всех регионах России состоялась Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант". Присоединилась к ней и Тверская область. В этот день в регионе было открыто 37 площадок в 24 муниципальных образованиях.
Проверить свой уровень этнографической грамотности в очной форме пришли 1049 человек, из них 346 мужчин и 703 женщины.
По данным минобразования региона, самому старшему участнику исполнилось 80 лет, а самому юному - 8 лет. Средний возраст участников составил 29,6 лет.
Если брать общий балл по региону, то Тверская область оказалась в середнячках, набрав 54,96 балла. Пять участников диктанта проявили отличные знания своей страны и набрали максимальное количество баллов – 100.
ИСТОЧНИК KP.RU