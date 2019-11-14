Этнографический диктант в Тверской области написали более тысячи человек

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-14T15:54:25+03:00

Изменить размер текста: A A

1 ноября 2019 года, накануне Дня народного единства, во всех регионах России состоялась Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант". Присоединилась к ней и Тверская область. В этот день в регионе было открыто 37 площадок в 24 муниципальных образованиях.

Проверить свой уровень этнографической грамотности в очной форме пришли 1049 человек, из них 346 мужчин и 703 женщины.

По данным минобразования региона, самому старшему участнику исполнилось 80 лет, а самому юному - 8 лет. Средний возраст участников составил 29,6 лет.

Если брать общий балл по региону, то Тверская область оказалась в середнячках, набрав 54,96 балла. Пять участников диктанта проявили отличные знания своей страны и набрали максимальное количество баллов – 100.

ИСТОЧНИК KP.RU