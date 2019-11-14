В Тверской области глава сельского поселения задолжал работникам 190 тысяч рублей
Прокуратура Зубцовского района провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда администрацией муниципального образования «Ульяновское сельское поселение» Зубцовского района Тверской области.
В ходе проверки выяснилось, что на протяжении двух месяцев работникам не выплачивалась заработная плата. Задолженность составила 190 тыс. рублей.
- По фактам нарушения законодательства прокуратурой района в адрес главы муниципального органа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в областной прокуратуре.
Главе администрации поселения назначен административный штраф в сумме 10 тыс. рублей.
Задолженность по выплате заработной платы перед работниками погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU