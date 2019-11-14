2019-11-14T15:37:35+03:00
Общество

В Тверской области глава сельского поселения задолжал работникам 190 тысяч рублей

Интересы сотрудников защитила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Глава администрации поселения два месяца не платил зарплату работникамГлава администрации поселения два месяца не платил зарплату работникамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратура Зубцовского района провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда администрацией муниципального образования «Ульяновское сельское поселение» Зубцовского района Тверской области.

В ходе проверки выяснилось, что на протяжении двух месяцев работникам не выплачивалась заработная плата. Задолженность составила 190 тыс. рублей.

- По фактам нарушения законодательства прокуратурой района в адрес главы муниципального органа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в областной прокуратуре.

Главе администрации поселения назначен административный штраф в сумме 10 тыс. рублей.

Задолженность по выплате заработной платы перед работниками погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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