2019-11-14T15:27:06+03:00
Общество

Жители поселка Селижарово остались без автобусного сообщения с Тверью

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители Селижарово остались без автобусного сообщения с областной столицей Фото: архив "КП"Жители Селижарово остались без автобусного сообщения с областной столицей Фото: архив "КП"
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Об отсутствии надлежащего автобусного сообщения между поселком Селижарово и областной столицей в прокуратуру сообщили жители указанного населенного пункта.

Надзорным органом был инициировано проведение проверки, по факту которой выяснилось, что ОАО «Тверьавтотранс» нарушает требования действующего законодательства, регламентирующего обеспечение бесперебойного осуществления регулярных межмуниципальных перевозок пассажиров.

В соответствии с этим, прокуратурой области руководителю общества внесено представление.

Кроме того, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в связи с отсутствием контроля за работой данного перевозчика и длительным непринятием мер к восстановлению транспортного обслуживания внесено представление в Министерство транспорта Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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