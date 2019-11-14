2019-11-14T17:54:37+03:00
Звезды

Реставраторы Тверской картинной галереи раскроют секреты восстановления шедевров

На встречу приглашают всех желающих. Запись обязательна
Ирина ТАРАСОВА
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Горожан приглашают на следующие тематические экскурсии. Фото: Тверская областная картинная галереяГорожан приглашают на следующие тематические экскурсии. Фото: Тверская областная картинная галерея
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29 ноября реставраторы Тверской областной картинной галереи приглашают в свои мастерские. Встреча пройдет в Тверском императорском дворце.

Горожан приглашают на следующие тематические экскурсии:

18.00 - «Реставрация масляной живописи» (место проведения: кабинет реставрационного контроля Императорского дворца);

18.00 - «Реставрация темперной живописи» (место проведения: экспозиция древнерусского искусства, реставрационная мастерская Императорского дворца).

Длительность сеансов – 1 час.

Состав групп – не более 8 человек, возрастная категория: 12+.

Стоимость билета – 300 руб.

Тверь, ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).

Телефон для предварительной записи (4822) 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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