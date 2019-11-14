СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-14T15:20:36+03:00

В Тверской области росгвардейцы задержали подозреваемого в краже Фото: Олег ЗОЛОТО

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В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Ржева. Женщина сообщила, что в одном из магазинов города у нее похитили 5 000 рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, росгвардейцы и полицейские на месте опросили возможных свидетелей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождения подозреваемого в краже были установлены.

Злоумышленником оказался 51-летний местный житель. Мужчину доставили в полицию, где он признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU