В Тверской области росгвардейцы задержали подозреваемого в краже
Мужчина похитил деньги у посетительницы магазина
В Тверской области росгвардейцы задержали подозреваемого в кражеФото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Ржева. Женщина сообщила, что в одном из магазинов города у нее похитили 5 000 рублей.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, росгвардейцы и полицейские на месте опросили возможных свидетелей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождения подозреваемого в краже были установлены.
Злоумышленником оказался 51-летний местный житель. Мужчину доставили в полицию, где он признался в содеянном.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU