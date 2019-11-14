В Тверской области продолжаются работы на месте будущего мемориала Советскому солдату
14 ноября губернатор Игорь Руденя посетил с рабочим визитом Ржев и Ржевский район. Одним из объектов стала строительная площадка Ржевского мемориала Советскому солдату.
Глава региона посмотрел, как продвигается строительство, и отметил высокое качество и темпы работы. В настоящее время на кургане в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций. Осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение.
- Все участники процесса работают воодушевлённо, строительство мемориала является значимым для всех нас. Это память о людях, которые отдали жизни за сегодняшние мирные дни, - сказал Игорь Руденя.
Также в ходе поездки губернатор осмотрел дорогу от деревни Хорошево до трассы М-9 «Балтия», где в настоящее время идёт ремонт, и поручил продлить участок ремонта до площадки Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Калининский фронт».
Лагерь экспедиции базируется вблизи строящегося мемориала, открытие которого состоится в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.
В настоящее время на кургане в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций Фото: пресс-служба правительства Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU