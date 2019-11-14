2019-11-14T15:14:53+03:00
Общество

В Тверской области продолжаются работы на месте будущего мемориала Советскому солдату

Ход строительства проинспектировал губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки во Ржев
Ольга ТРОФИМОВА
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Ход работ на кургане проинспектировал губернатор Игорь Руденя Фото: пресс-служба правительства Тверской областиХод работ на кургане проинспектировал губернатор Игорь Руденя Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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14 ноября губернатор Игорь Руденя посетил с рабочим визитом Ржев и Ржевский район. Одним из объектов стала строительная площадка Ржевского мемориала Советскому солдату.

Глава региона посмотрел, как продвигается строительство, и отметил высокое качество и темпы работы. В настоящее время на кургане в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций. Осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение.

- Все участники процесса работают воодушевлённо, строительство мемориала является значимым для всех нас. Это память о людях, которые отдали жизни за сегодняшние мирные дни, - сказал Игорь Руденя.

Также в ходе поездки губернатор осмотрел дорогу от деревни Хорошево до трассы М-9 «Балтия», где в настоящее время идёт ремонт, и поручил продлить участок ремонта до площадки Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Калининский фронт».

Лагерь экспедиции базируется вблизи строящегося мемориала, открытие которого состоится в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.

В настоящее время на кургане в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций Фото: пресс-служба правительства Тверской области

В настоящее время на кургане в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций Фото: пресс-служба правительства Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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