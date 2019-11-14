Конкурс частушек и показ народных костюмов пройдет на празднике "Кузьминки" в Твери

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-14T14:38:24+03:00

Изменить размер текста: A A

14 ноября в старину в народе отмечали осенние Кузьминки. Название происходит от имён святых бессребреников Космы и Дамиана.

В представлениях восточных славян в этот день осень провожают, а зиму встречают. Считалось, что Мороз Иванович начинает ковать зиму и холода. Считалось это время и свадебным, и праздничным.

В 17.30 в фойе 1-ого этажа Детской музыкальной школы им. Мусоргского Твери пройдут "Кузьминки".

В программе - мастер-классы, показ народных костюмов, конкурс частушек. А также чаепитие и вечерка.

Приглашают всех!

Адрес: ул. Орджоникидзе, 50.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU