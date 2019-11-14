Конкурс частушек и показ народных костюмов пройдет на празднике "Кузьминки" в Твери
14 ноября в старину в народе отмечали осенние Кузьминки. Название происходит от имён святых бессребреников Космы и Дамиана.
В представлениях восточных славян в этот день осень провожают, а зиму встречают. Считалось, что Мороз Иванович начинает ковать зиму и холода. Считалось это время и свадебным, и праздничным.
В 17.30 в фойе 1-ого этажа Детской музыкальной школы им. Мусоргского Твери пройдут "Кузьминки".
В программе - мастер-классы, показ народных костюмов, конкурс частушек. А также чаепитие и вечерка.
Приглашают всех!
Адрес: ул. Орджоникидзе, 50.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU