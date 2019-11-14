Очередной случай бешенства выявлен в Фировском районе Тверской области
Очередной случай бешенства на территории Тверской области зарегистрировали специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.
На этот раз бешеным оказался енот, добытый на территории охотничьих угодий в районе деревни Кострубле Фировского района.
Патологический материал от зверя был направлен в лабораторию от Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии».
Напомним, что с начала года это 26-й случай заражения животных бешенством в регионе. Неделей ранее заболевание выявили у енотовидной собаки, отловленной в одном из дворов в городе Кашин.
ИСТОЧНИК KP.RU