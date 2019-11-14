Очередной случай бешенства выявлен в Фировском районе Тверской области

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-14T13:25:57+03:00

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Очередной случай бешенства на территории Тверской области зарегистрировали специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.

На этот раз бешеным оказался енот, добытый на территории охотничьих угодий в районе деревни Кострубле Фировского района.

Патологический материал от зверя был направлен в лабораторию от Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии».

Напомним, что с начала года это 26-й случай заражения животных бешенством в регионе. Неделей ранее заболевание выявили у енотовидной собаки, отловленной в одном из дворов в городе Кашин.

ИСТОЧНИК KP.RU