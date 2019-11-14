Жители Твери жалуются на едкий черный дым с асфальтобетонной установки на Бежецком шоссе
Жители сразу нескольких районов Твери (Силикатный, Аввакумово, Исаевский ручей, ближнее Заволжье) обратились в Минприроды Тверской области с жалобой на черный дым, который шел с асфальтного завода, расположенного в районе Бежецкого шоссе.
Специалистами была организована внеплановая выездная проверка с целью отбора проб газовоздушной смеси на асфальтосмесительной установке.
- По результатам лабораторных исследований установлено превышение концентраций выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по оксиду азота, оксиду углерода, диоксиду серы, что является грубым нарушением условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух и причиной задымления ближайших районов Твери, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. Работы по ремонту и модернизации системы газоочистки асфальтосмесительной установки уже проводятся.
ИСТОЧНИК KP.RU