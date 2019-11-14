Неотложная помощь санавиации Тверской области потребовалась пациентке из Ржева
Женщину доставили в областную клиническую больницу
Вертолет санавиации доставил в Тверь пациентку из Ржева Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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13 ноября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациентки в областную клиническую больницу города Твери.
В 13:52 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Ржевского района.
Спустя несколько часов, в 16:51, вертолет Ми-8 МЧС России совершил посадку на аэродроме Змеево. Пациентка доставлена в областную клиническую больницу г. Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU