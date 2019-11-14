Неотложная помощь санавиации Тверской области потребовалась пациентке из Ржева

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-14T09:18:53+03:00

Вертолет санавиации доставил в Тверь пациентку из Ржева Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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13 ноября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациентки в областную клиническую больницу города Твери.

В 13:52 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Ржевского района.

Спустя несколько часов, в 16:51, вертолет Ми-8 МЧС России совершил посадку на аэродроме Змеево. Пациентка доставлена в областную клиническую больницу г. Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU