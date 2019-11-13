СЕГОДНЯ 21:32 2019-11-13T21:33:38+03:00

На двух фермах в Тверской области истощенные животные страдают без воды и еды Фото: архив "КП"

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Сотрудники ветеринарной службы проводят проверку по фактам ненадлежащего содержания животных в Лихославльском районе. Информация об этом поступила в Государственную ветеринарную службу 13 ноября из местных СМИ.

Сотрудники выехали на место и установили, что в районе деревни Гнездово Станского сельского поселения Лихослальского района расположены два животноводческих объекта (фермы) в которых содержатся 28 голов свиней и порядка 100 голов мелкого рогатого скота.

- Животные содержатся безпривязно, без надлежащего ухода, имеют явные признаки истощения. Снабжение водой и кормами отсутствует, - сообщает пресс-служба ведомства.

Вблизи ферм также обнаружены семь трупов маленьких ягнят. Государственной ветеринарной службой организованно проведение районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Решается вопрос дальнейшего содержания животных и утилизации биологических отходов в целях недопущения распространения опасных инфекций.

Инициировано проведение проверки для привлечения владельцев животных к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU