В Тверской области мужчина взял кредит и отдал деньги вымогателю
Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы
Житель Тверской области взял кредит и отдал деньги вымогателюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Сотрудники полиции отдела МВД России по Лихославльскому району по подозрению в вымогательстве задержали 32-летнего жителя деревни Чашкино Лихославльского района Тверской области.
Установлено, что подозреваемый требовал деньги у 36-летнего жителя деревни Барановка, угрожая мужчине физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший взял в банке кредит и передал злоумышленнику 160 000 рублей.
По части 2 статьи 163 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU