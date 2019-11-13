В Тверской области мужчина взял кредит и отдал деньги вымогателю

СЕГОДНЯ 21:08 2019-11-13T21:08:37+03:00

Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы

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Сотрудники полиции отдела МВД России по Лихославльскому району по подозрению в вымогательстве задержали 32-летнего жителя деревни Чашкино Лихославльского района Тверской области.

Установлено, что подозреваемый требовал деньги у 36-летнего жителя деревни Барановка, угрожая мужчине физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший взял в банке кредит и передал злоумышленнику 160 000 рублей.

По части 2 статьи 163 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU