Жители Твери напишут Краеведческий диктант
30 ноября в Большом читальном зале Тверской областной универсальной научной библиотеке имени А. М. Горького, в Свободном переулке, 28, пройдет культурно-просветительская акция "Краеведческий диктант". Мероприятие приурочено ко Дню краеведа.
Диктант состоит из 20 тестовых заданий разной степени сложности с вариантами ответов. Тематика заданий - тверские памятные даты на 2019 год.
Написать Краеведческий диктант может каждый житель Тверской области в возрасте от 14 лет включительно. Подать заявку на участие в диктанте можно до 29 ноября, заполнив форму регистрации.
Для участников, которые не могут подать электронную заявку, будет организована дополнительная регистрация в день проведения диктанта.
Награждение победителей памятными подарками и дипломами состоится в феврале 2020 года в рамках "XXVI Недели тверской книги".
ИСТОЧНИК KP.RU