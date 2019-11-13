Жители Твери напишут Краеведческий диктант

13 Нояб. 16:06 2019-11-13T16:08:06+03:00

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30 ноября в Большом читальном зале Тверской областной универсальной научной библиотеке имени А. М. Горького, в Свободном переулке, 28, пройдет культурно-просветительская акция "Краеведческий диктант". Мероприятие приурочено ко Дню краеведа.

Диктант состоит из 20 тестовых заданий разной степени сложности с вариантами ответов. Тематика заданий - тверские памятные даты на 2019 год.

Написать Краеведческий диктант может каждый житель Тверской области в возрасте от 14 лет включительно. Подать заявку на участие в диктанте можно до 29 ноября, заполнив форму регистрации.

Для участников, которые не могут подать электронную заявку, будет организована дополнительная регистрация в день проведения диктанта.

Награждение победителей памятными подарками и дипломами состоится в феврале 2020 года в рамках "XXVI Недели тверской книги".

ИСТОЧНИК KP.RU