2019-11-13T11:35:23+03:00
Происшествия

В Тверской области подросток попал под колеса легковушки

Пострадавший доставлен в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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Пешеход пострадал под колесами легковушкиПешеход пострадал под колесами легковушкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла утром, 12 ноября, на ул. Рудинская, напротив дома 17, в г. Осташков Тверской области. О случившемся сообщила пресс-служба УГИБДД России по Тверской области.

64-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Дастер", сбил 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Осташковскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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