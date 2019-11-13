В Тверской области подросток попал под колеса легковушки
Пострадавший доставлен в больницу
Пешеход пострадал под колесами легковушкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла утром, 12 ноября, на ул. Рудинская, напротив дома 17, в г. Осташков Тверской области. О случившемся сообщила пресс-служба УГИБДД России по Тверской области.
64-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Дастер", сбил 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Осташковскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU