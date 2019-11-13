Бывшая сотрудница налоговой службы Тверской области осуждена за взятку
В Тверской области осудили бывшего главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок №2 МИФНС России №10 по Тверской области. Женщина признана виновной в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Установлено, что 22 декабря 2018 года государственный налоговый инспектор МИФНС России №10 по Тверской области, находясь на парковке гипермаркета на Октябрьском проспекте в Твери, получила от мужчины, являющегося участником оперативно-розыскных мероприятий, взятку в сумме 700 тысяч рублей. За эти деньги инспектор помогла владельцу Общества избежать выездной налоговой проверки.
В момент получения взятки должностное лицо было задержано с поличным сотрудниками УФСБ России по Тверской области.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU