2019-11-13T11:23:57+03:00
Происшествия

Бывшая сотрудница налоговой службы Тверской области осуждена за взятку

Решением суда женщина получила три года колонии
Ольга ТРОФИМОВА
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За взятку в 700 тысяч бывший инспектор налоговой службы отправится в тюрьмуЗа взятку в 700 тысяч бывший инспектор налоговой службы отправится в тюрьмуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области осудили бывшего главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок №2 МИФНС России №10 по Тверской области. Женщина признана виновной в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что 22 декабря 2018 года государственный налоговый инспектор МИФНС России №10 по Тверской области, находясь на парковке гипермаркета на Октябрьском проспекте в Твери, получила от мужчины, являющегося участником оперативно-розыскных мероприятий, взятку в сумме 700 тысяч рублей. За эти деньги инспектор помогла владельцу Общества избежать выездной налоговой проверки.

В момент получения взятки должностное лицо было задержано с поличным сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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