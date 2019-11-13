2019-11-13T10:55:22+03:00
Происшествия

Житель Тверской области прятал в подполе части тела своего убитого знакомого

За содеянное мужчина отправится в тюрьму на 8,5 лет
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области мужчина убил своего знакомого, а тело спрятал в подвале дома Фото: архив "КП"В Тверской области мужчина убил своего знакомого, а тело спрятал в подвале дома Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал житель деревни Брылино Кесовогорского района Тверской области. Мужчина признан виновным в совершении убийства знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ), тело которого расчленил и спрятал в подполе своего дома.

Следствием и судом установлено, что 9 мая 2019 года в вечернее время в гости к подсудимому пришел 56-летний местный житель. Мужчины вместе выпили и начали ссориться. Злоумышленник взял молоток и несколько раз ударил приятеля по голове, от чего потерпевший погиб на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина сбросил тело в подпол своего дома, а после распилил ручной пилой и спрятал в мешки.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, по результатам многочисленных проведенных экспертиз, в том числе стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчина признан вменяемым.

На основании доказательств, собранных следователями, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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