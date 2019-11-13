В Тверской области водитель на фуре раздавил лежащего на дороге пешехода

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-13T10:41:32+03:00

В Тверской области пешеход погиб под колесами большегруза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла ночью, 12 ноября, на ул. Советская, в районе дома №5, в п. Рамешки Рамешковского района.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Скания" с полуприцепом Шмитц, двигаясь со стороны п. Максатиха в сторону г. Твери, в условиях темного времени суток и пасмурной погоды, наехал на 30-летнего пешехода. По словам водителя, мужчина лежал на проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU