Пациентам реабилитационного центра в Тверской области давали просроченные лекарства

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-13T09:49:48+03:00

Прокуратура выявила нарушения в реабилитационном центре в Тверской области Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Проверку соблюдения государственным бюджетным учреждением «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Вышнего Волочка законодательства о социальной защите детей-инвалидов провела Вышневолоцкая межрайонная прокуратура.

Выяснилось, что учреждение нарушало требования законодательства об обращении с лекарственными средствами. В частности, вовремя не реализовывало лекарства с ограниченным или истекшим сроком годности.

По допущенным нарушениям в отношении ответственного лица центра межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Виновник оштрафован на тысячу рублей.

Кроме того, прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU