2019-11-13T09:49:48+03:00
Общество

Пациентам реабилитационного центра в Тверской области давали просроченные лекарства

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура выявила нарушения в реабилитационном центре в Тверской области Фото: архив "КП"Прокуратура выявила нарушения в реабилитационном центре в Тверской области Фото: архив "КП"
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Проверку соблюдения государственным бюджетным учреждением «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Вышнего Волочка законодательства о социальной защите детей-инвалидов провела Вышневолоцкая межрайонная прокуратура.

Выяснилось, что учреждение нарушало требования законодательства об обращении с лекарственными средствами. В частности, вовремя не реализовывало лекарства с ограниченным или истекшим сроком годности.

По допущенным нарушениям в отношении ответственного лица центра межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Виновник оштрафован на тысячу рублей.

Кроме того, прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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