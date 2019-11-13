Пациентам реабилитационного центра в Тверской области давали просроченные лекарства
Проверку соблюдения государственным бюджетным учреждением «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Вышнего Волочка законодательства о социальной защите детей-инвалидов провела Вышневолоцкая межрайонная прокуратура.
Выяснилось, что учреждение нарушало требования законодательства об обращении с лекарственными средствами. В частности, вовремя не реализовывало лекарства с ограниченным или истекшим сроком годности.
По допущенным нарушениям в отношении ответственного лица центра межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Виновник оштрафован на тысячу рублей.
Кроме того, прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU