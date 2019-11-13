Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-13T09:18:14+03:00

В Тверской области на пожаре погиб мужчина Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

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Пожар в одноэтажном деревянном доме произошел в ночь на 13 ноября в деревне Скатерка Кашинского городского округа Тверской области.

Во время тушения пожара спасатели ГУ МЧС России по Тверской области обнаружили труп 65-летнего мужчины. Сообщение об этом было передано в региональный СКР.

По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

Место происшествия осмотрено следователем Следственного комитета, сотрудниками полиции. Установлено, что погибший находился в своем доме один, накануне употреблял спиртные напитки, после чего лег спать. Пожар был обнаружен соседом, который и вызвал сотрудников МЧС.

Следствию предстоит выяснить причины и условия возникновения пожара.

- Назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза по телу погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU