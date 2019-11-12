Из горящих Морозовских казарм в Твери эвакуировано более 30 человек и одна собака
Пожар в Морозовских казармах Твери (дом № 122) продолжается. К 17.00 площадь возгорания составила уже 60 квадратных метров. К 17.00 на месте по сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области работает более 60 человек личного состава и 19 единиц техники.
- Предположительно пожар начался в нежилой пристройке, - сообщают спасатели. Как только это было обнаружено, её стали "отрезать" от жилых помещений.
До локализации пожара еще далеко. С 16.30 наблюдалось открытое горение на 2-ом участке из окна 3 этажа. Чуть позже сотрудники МРСК обесточили здание.
- Уже эвакуировано более 30 человек, - сообщают в МЧС. А очевидцы добавляют - из квартиры 57 вывели собаку.
Очевидцами также уточняют, что на место организован подвоз воды.
ИСТОЧНИК KP.RU