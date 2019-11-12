Из горящих Морозовских казарм в Твери эвакуировано более 30 человек и одна собака

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-12T17:22:22+03:00

Пожар ликвидируют уже более 60 человек. Фото: с видео ГУ МЧС по Тверской области

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Пожар в Морозовских казармах Твери (дом № 122) продолжается. К 17.00 площадь возгорания составила уже 60 квадратных метров. К 17.00 на месте по сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области работает более 60 человек личного состава и 19 единиц техники.

- Предположительно пожар начался в нежилой пристройке, - сообщают спасатели. Как только это было обнаружено, её стали "отрезать" от жилых помещений.

До локализации пожара еще далеко. С 16.30 наблюдалось открытое горение на 2-ом участке из окна 3 этажа. Чуть позже сотрудники МРСК обесточили здание.

- Уже эвакуировано более 30 человек, - сообщают в МЧС. А очевидцы добавляют - из квартиры 57 вывели собаку.

Очевидцами также уточняют, что на место организован подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU