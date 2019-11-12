У жительницы Тверской области из квартиры украли ноутбук и деньги

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-12T15:18:38+03:00

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В полицию обратилась 47-летняя жительница деревни Итомля Ржевского района и сообщила, что в ее отсутствие из квартиры пропал ноутбук и 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейскими в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого в краже.

Им оказался не работающий 19-летний местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU