У жительницы Тверской области из квартиры украли ноутбук и деньги
Злоумышленника задержали росгвардейцы
Росгвардейцы помогли задержать квартирного вораФото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию обратилась 47-летняя жительница деревни Итомля Ржевского района и сообщила, что в ее отсутствие из квартиры пропал ноутбук и 50 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейскими в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого в краже.
Им оказался не работающий 19-летний местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU