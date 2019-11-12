Минувшей ночью в Твери сгорели две иномарки
Причины возгорания устанавливаются
Ночью в Твери сгорели два автомобиляФото: Ольга Крыльцова
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Пожар произошел в ночь на 12 ноября на улице Можайского в Твери.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, огнем оказался уничтожен салон и поврежден моторный отсек припаркованного автомобиля «Nissan pathfinder», а также поврежден стоящий рядом автомобиль «Honda Fit».
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU