Минувшей ночью в Твери сгорели две иномарки

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-12T15:04:13+03:00

Ночью в Твери сгорели два автомобиля Фото: Ольга Крыльцова

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Пожар произошел в ночь на 12 ноября на улице Можайского в Твери.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, огнем оказался уничтожен салон и поврежден моторный отсек припаркованного автомобиля «Nissan pathfinder», а также поврежден стоящий рядом автомобиль «Honda Fit».

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU