Росстат: врачи из Тверской области в среднем получают около 56 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-12T14:24:20+03:00

Заработки врачей Тверской области оказались на 11 месте в ЦФО. Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

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Главное статистическое ведомство страны, Росстат, обнародовало данные о средней зарплате, которую ежемесячно получали врачи в регионах России, за период с января по сентябрь 2019 года.

По данным этой отчётности, в Тверской области врачи получали в среднем 56 132 рублей. По России средние заработки врачей составили 76 933 рублей.

По сравнению с остальным субъектами ЦФО, заработки врачей Тверской области оказались на 11 месте из 18-ти. В тройке лидеров — Москва (139 136 рублей), Московская (98 505 рублей) и Калужская (68 386 рублей) области.

Меньше всех в ЦФО зарабатывают врачи Ивановской (47 238 рублей), Орловской (49 183 рубля) и Тамбовской (50 083 рубля) областей.

Что касается самых высоких зарплат в России, их получают чукотские врачи (186 859 рублей). А самые скромные зарплаты получают медики с высшим образованием в Ингушетии — 43 441 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU