Заработки школьных учителей Тверской области на 12 месте среди регионов ЦФО

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-12T14:10:28+03:00

В Тверской области, согласно данным Росстата, учителя ежемесячно в среднем зарабатывают 28 018 руб. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Специалисты рассчитали среднюю зарплату, которую ежемесячно получали педагоги за период с января по сентябрь 2019 года.

Согласно этим данным, школьные учителя в Тверской области ежемесячно в среднем зарабатывают 28 018 руб. Для сравнения, средняя по всей стране зарплата школьного учителя — 34 248 рублей.

В сравнении с другими субъектами Центрального федерального округа (их, включая Москву, восемнадцать), зарплаты тверских учителей стоят на 12-м месте. Первые три — за Москвой (94 414 рублей), Подмосковьем (55 957 рублей) и Калужской областью (34 472 рубля). Аутсайдеры нашего федерального округа — Ивановская (23 303 рубля), Орловская (24 551 рубль) и Тамбовская (25 021 рубль) области.

Самые высокие по стране зарплаты учителей зафиксированы в Чукотке — 99 170 рублей. Самые скромные зарплаты, согласно официальной статистике, получают учителя из Северной Осетии — 21 361 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU