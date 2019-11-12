После посиделок с приятелем житель Тверской области лишился банковской карты
С заявлением о краже в Весьегонское отделение полиции МО МВД России "Краснохолмский" обратился 57-летний мужчина. Потерпевший заявил, что накануне вечером распивал у себя дома алкоголь с малознакомым мужчиной. После ухода приятеля, хозяин квартиры обнаружил пропажу банковской карты.
Злоумышленник, не теряя времени, обналичил карту в ближайшем банкомате, сняв со счета 5 000 рублей.
Полицейскими личность подозреваемого в краже денег была установлена. Им оказался ранее судимый неработающий 50-летний житель Весьегонска. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU