После посиделок с приятелем житель Тверской области лишился банковской карты

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-12T14:10:36+03:00

Житель Тверской области лишился денег после встречи с приятелем Фото: Валерий РОМАНОВ

Злоумышленник похитил у знакомого пять тысяч рублей

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С заявлением о краже в Весьегонское отделение полиции МО МВД России "Краснохолмский" обратился 57-летний мужчина. Потерпевший заявил, что накануне вечером распивал у себя дома алкоголь с малознакомым мужчиной. После ухода приятеля, хозяин квартиры обнаружил пропажу банковской карты.

Злоумышленник, не теряя времени, обналичил карту в ближайшем банкомате, сняв со счета 5 000 рублей.

Полицейскими личность подозреваемого в краже денег была установлена. Им оказался ранее судимый неработающий 50-летний житель Весьегонска. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU