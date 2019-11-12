2019-11-12T10:52:29+03:00
Происшествия

На автодороге Тверь-Ржев столкнулись три автомобиля

Есть пострадавшие
Ольга ТРОФИМОВА
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Авария на Старицком шоссе в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвария на Старицком шоссе в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 11 ноября, на 47-м км автодороги ТверьРжев, Старицкого района, Тверской области.

Как сообщает УГИБДД России по Тверской области, 57-летний водитель автомобиля "Опель Зафира", ехал со стороны Старицы, не выдержал дистанцию и столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем "Ниссан Тиида", под управлением 48-летней женщины-водителя.

В результате столкновения водитель "Ниссана" потеряла контроль над управлением автомобилем, выехала на полосу встречного движения и столкнулась большегрузом "Ман", под управлением 35-летнего водителя.

В аварии пострадали водитель и двое пассажиров "Ниссана" - 56-летний мужчина и 67-летняя женщина. С полученными травмами они доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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