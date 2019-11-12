Новую спортивную площадку с тренажерами открыли на улице Можайского в Твери

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-12T10:10:32+03:00

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В минувшие выходные возле дома №62 корпус 1 по ул. Можайского, в микрорайоне "Южный" состоялось открытие новой спортивной площадки для воркаута. Объект был создан по инициативе жителей в рамках региональной Программы поддержки местных инициатив (ППМИ).

Это уже второй проект, реализованный по программе, в данном дворе. Год назад здесь появилось поле с искусственным покрытием для командных видов спорта.

В планах жителей - установить детскую площадку в центре двора. А после – начать строить хоккейный корт.

Напомним, что на территории города Твери в 2019 году появилось 26 новых объектов благоустройства, которые были созданы по инициативе жителей при поддержке правительства Тверской области и муниципалитета в рамках ППМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU