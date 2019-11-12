2019-11-12T09:57:55+03:00
Общество

Глава администрации поселения и его заместитель осуждены за махинации с землей в Тверской области

Чиновник незаконно стал владельцем участка в деревне Долматово
Ольга ТРОФИМОВА
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Чиновник оштрафован за незаконное завладение участком в деревне Долматово Фото: архив "КП"Чиновник оштрафован за незаконное завладение участком в деревне Долматово Фото: архив "КП"
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Перед судом предстали глава администрации Михайловского сельского поселения Калининского района и его заместитель, совершившие злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2016 году сотрудники администрации при реализации закона о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области, незаконно предоставили участок на территории деревни Долматово главе администрации и его семье, не попадающим под действие обозначенной программы.

Прокуратурой Калининского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу. Судом, с учетом позиции государственного обвинителя, вынесен обвинительный приговор, подсудимым назначено наказание в виде штрафа.

Приговор в законную силу не вступил. Незаконно предоставленный земельный участок возвращен в собственность государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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