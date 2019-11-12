На полигоне в Тверской области уничтожили два военных снаряда

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-12T08:47:07+03:00

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В понедельник, 11 ноября, 2019 года группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в деревне Мурылево Ржевского района обезврежены два артиллерийских снаряда: артиллерийский снаряд 210 мм и артиллерийский снаряд 105 мм.

Взрывоопасные предметы были ликвидированы на полигоне.

В МЧС отмечают, что подобные находки в Тверской области нередки. Особенно в местах, где в период Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.

А потому, при обнаружении взрывоопасных предметов, не стоит подходить к ним близко, пытаться обезвредить или уничтожить самостоятельно. Необходимо немедленно сообщить об обнаруженном предмете в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112" и действовать только в соответствии с полученными рекомендациями.

ИСТОЧНИК KP.RU