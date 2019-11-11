Об особенностях древнерусского познания мира расскажут в Твери

СЕГОДНЯ 22:58 2019-11-11T23:05:00+03:00

Об особенностях мира древнерусского человека расскажет Дмитрий Баранов (в центре). Фото: из архива Дмитрия Баранова

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16 ноября в Твери состоится встреча с руководителем православного историко-этнографического центра "Спас" Дмитрием Барановым.

Тема встречи: «Особенности древнерусского познания мира» (в понимании простого православного русского человека):

- Что такое «мир» (Мир как творение. Мир как состояние без войны. Мир как общество. Мир «горний» и «дольний». Мир «потусторонний». Мир внутренний и внешний. Дорога. Перекресток. Радуга. Чудесный мир).

- Познание мира. (Что есть познание. Современные способы познания мира: научный, культурный, религиозный. Язык познания: богослужебный, высокий, низкий (бытовой). Традиционный (исконный, древний) способ видения мира. Перспективы видения – прямая и обратная).

- Мир древнерусского человека. («Двоеверие». Суеверия. Символ. Варны. Профанное и сакральное. Свой – чужой. Великая Пряха, ткань мироздания. Человек - мера всех вещей. Мифологическое мышление. Птичий язык. Мифы, предания и сказки).

- Особенности русского православного мировоззрения (Человек. Завет человеку от Бога: «возделывать землю, из которой он взят». Истоки патриотизма. Родина и Отечество. «Окружающая среда»).

Храм св. Алекандра Невского, цокольный этаж

16 ноября в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU