Праздничный концерт состоится в честь 55-летия тверской библиотеки для слепых имени Суворова
13 ноября отмечается Международный день слепых. К этой дате тверская областная библиотека для слепых имени Михаила Суворова организует торжественную концертную программу. Для торжества есть и ещё один повод - 55-летие библиотеки.
В праздничном концерте участие примут читатели библиотеки, победители конкурса «Я и моя семья», которые стали лучшими в номинациях «Исполнительское искусство» и «Литературное творчество». Выступят также ребята из Детской школы искусств № 2 и Детской школы искусств Тверского колледжа культуры имени Львова.
В концерте выступят и сами работники библиотеки. А все пришедшие смогут полюбоваться плодами творчества читателей библиотеки – участников конкурса «Я и моя семья».
Концерт состоится 13 ноября в 11:00 в здании библиотеки на Спортивном переулке, дом 2.
ИСТОЧНИК KP.RU