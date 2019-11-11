В Твери подрядчики за свой счёт заново ремонтируют дворы, не прошедшие приёмку

СЕГОДНЯ 20:59 2019-11-11T20:59:19+03:00

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В Твери завершаются ремонты дворов, сообщает городская администрация. Бюджет ремонта в этом году составлял более 90 млн. рублей. В порядок приводили 20 дворов и сейчас во всех них идёт приёмка работ, а также устранение выявленных недостатков.

Работы велись во дворах по следующим адресам:

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По информации администрации Твери, в Заволжском районе полностью завершены работы в пяти дворах. Ещё в трёх подрядчикам осталось лишь вывезти мусор. В среду во дворах будут брать пробы асфальта. Как показывает практика, подрядчики не всегда работают в рамках технологий. Например, по ряду работ в центре Твери пробы асфальта оказались с недостатками. Переделывать работу подрядчики будут за свой счёт.

В Московском районе все дворы заасфальтированы и проходят приёмку. В Пролетарском – пять из шести дворов приняты, а по одному (Маршала Будённого, д. ) подрядчик устраняет выявленные недоработки.

ИСТОЧНИК KP.RU