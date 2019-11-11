2019-11-11T19:44:49+03:00
Политика

Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Совета при президенте РФ

Главным вопросом повестки дня стало обсуждение нацпроектов
Ольга ТРОФИМОВА
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Совета при президенте РФ Фото: пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Совета при президенте РФ Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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11 ноября губернатор Игорь Руденя в правительстве РФ принял участие в заседании Президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провёл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Главной темой стало обсуждение реализации в регионах национальных проектов, касающихся экономики и предпринимательства. В заседании приняли участие заместители председателя правительства РФ, руководители министерств и ведомств, главы субъектов РФ.

В своём выступлении Дмитрий Медведев обратил особое внимание на осуществление надзора за исполнением национальных проектов.

На повышении эффективности системы государственной поддержки предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса Тверская область делает особый акцент.

- Ключевая задача – обеспечить рост числа малых и средних предприятий, а также трудоустроенных в них граждан, - считает губернатор Игорь Руденя.

Отметим, что на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Тверской области в 2019 году заложено 514,5 млн рублей. Предполагается, что до 2024 года количество предприятий в регионе увеличится на 10% - с 47,4 тыс. до 52,2 тыс.

В рамках других национальных проектов в Верхневолжье также реализуются региональные проекты, в том числе инвестиционные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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