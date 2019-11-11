2019-11-11T16:44:48+03:00
Звезды

Московский "Hard Rock Orchestra" исполнит в Твери более 20 рок-хитов

Билеты в продаже
Ирина ТАРАСОВА
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Начав в 2019 году как струнный оркестр, ребята уже четырежды выступили с аншлагами в Кремле. Фото: предоставлено "Hard Rock Orchestra"Начав в 2019 году как струнный оркестр, ребята уже четырежды выступили с аншлагами в Кремле. Фото: предоставлено "Hard Rock Orchestra"
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30 ноября на сцене ДК «Металлист» Твери прозвучат мировые рок-хиты в исполнении московского оркестра Hard Rock Orchestra.

В этот вечер гости концерта услышат более двадцати главных композиций групп: Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin, Linkin Park, Muse, Nirvana, Rammstein, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses и многие другие!

Hard Rock Orchestra – это не только совершенно новый взгляд на исполнение мировых хитов рока, но и уникальный по своему составу коллектив. Все участники настоящие мультиинструменталисты.

Здесь дирижер умеет играть на трубе и фортепиано. А кларнетист может внезапно превратиться в саксофониста. А барабанщик взять в руки флейту.

- Начав в 2019 году как струнный оркестр, ребята уже четырежды выступили с аншлагами в Кремле, - рассказывают организаторы концерта.

ДК «Металлист», Тверь, Петербургское шоссе 39.

Начало в 18:00.

Стоимость билетов: 700-1400 руб.

Фото: предоставлено "Hard Rock Orchestra"

Фото: предоставлено "Hard Rock Orchestra"

Фото: предоставлено "Hard Rock Orchestra"

Фото: предоставлено "Hard Rock Orchestra"

Фото: предоставлено "Hard Rock Orchestra"

Фото: предоставлено "Hard Rock Orchestra"

ИСТОЧНИК KP.RU

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