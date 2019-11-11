Должник по штрафам, кредитам и налогам попался приставам в здании суда в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-11T16:18:46+03:00

Должника по штрафам, кредитам и налогам поймали в здании суда Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Злостный неплательщик был выявлен судебными приставами при осуществлении пропускного режима в Торжокском межрайонном суде Тверской области. При проверке документов, удостоверяющих личность, мужчину "пробили" по базе данных и выяснили, что он является должником по 38 исполнительным производствам.

- Ранее должник был уведомлен о возбуждении в отношении него такого количества исполнительных производств. Однако, денежных средств на открытых на имя гражданина расчетных счетах не было для погашения долга, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тверской области.

Мужчина официально не работал и на прием к судебному приставу не являлся, по месту жительства застать его не удавалось.

В отделе судебных приставов 30 штрафов были оплачены, большинство из них шестидесятилетний должник заработал за превышение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU