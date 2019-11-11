СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-11T16:16:42+03:00

Первую встречу начнут с вечера авангардной поэзии. Фото: из архива проекта «Осторожно: поэзия!»

Первая встреча будет посвящена авангарду в поэзии

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В ноябре в Твери стартует новый проект «ОСТОРОЖНО: ПОЭЗИЯ!». Гостей которого ждут: серия литературных вечеров, тематические лекции, встречи с авторами и интерактивные мероприятия.

В качестве лекторов и спикеров выступят как состоявшиеся писатели, поэты и литературные критики, так и молодые начинающие авторы.

В рамках первой встречи проекта пройдет "Вечер авангардной поэзии" с тверской поэтессой, автором нескольких поэтических сборников и доцентом кафедры ФОИДиЛТ ТвГУ — Полиной Громовой.

Партнет мероприятия - газета и сайт "Комсомольская правда" Тверь".

Кофейня «Тёплый дом»

Тверь, ул. Новоторжская, 8.

17 ноября в 17:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU