В Твери стартует новый проект «Осторожно: поэзия!»
В ноябре в Твери стартует новый проект «ОСТОРОЖНО: ПОЭЗИЯ!». Гостей которого ждут: серия литературных вечеров, тематические лекции, встречи с авторами и интерактивные мероприятия.
В качестве лекторов и спикеров выступят как состоявшиеся писатели, поэты и литературные критики, так и молодые начинающие авторы.
В рамках первой встречи проекта пройдет "Вечер авангардной поэзии" с тверской поэтессой, автором нескольких поэтических сборников и доцентом кафедры ФОИДиЛТ ТвГУ — Полиной Громовой.
Партнет мероприятия - газета и сайт "Комсомольская правда" Тверь".
Кофейня «Тёплый дом»
Тверь, ул. Новоторжская, 8.
17 ноября в 17:00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU