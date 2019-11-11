2019-11-11T15:25:21+03:00
Общество

Крупой с металломагнитными примесями кормили воспитанников детского сада в Тверской области

Пшено первого сорта не прошло проверку по ГОСТу
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Некачественным пшеном кормили воспитанников детского сада в Тверской области Фото: архив "КП"Некачественным пшеном кормили воспитанников детского сада в Тверской области Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Проверку на качество провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Для исследования в детском саду Максатихинского района были отобраны образцы пшена первого сорта.

По результатам проведенной специалистами экспертизы, в крупе были обнаружены частицы металломагнитной примеси, недопустимые в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 572-60, а также зарегистрированы несоответствия по показателю "нешелушеные зерна".

В образце гороха первого сорта, отобранного в общеобразовательной школе Пеновского района, установлены нарушения требований стандарта ГОСТ 6201-68 по показателю "сечка и мучка".

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кимрах Тверской области обрушился фасад Гостиного двора
Медведь и четыре ёлочки: стало известно как украсят к Новому году Заволжский район Твери
Московский "Hard Rock Orchestra" исполнит в Твери более 20 рок-хитов
В Твери начали проводить уникальные операции по восстановлению органов слуха
Должник по штрафам, кредитам и налогам попался приставам в здании суда в Тверской области
В Твери стартует новый проект «Осторожно: поэзия!»
В Твери будут судить мужчину, который выбросил с балкона новорожденного ребенка
В Тверской области продолжают ремонтировать дороги, пострадавшие от большой воды
С начала года в Тверской области сбили 351 пешехода
Тверской конькобежец Даниил Ейбог завоевал "бронзу" на втором этапе Кубка мира по шорт-треку
В Твери женщина лишилась сумки с кошельком и телефоном
Странный молодой человек разгуливал с ножом по улицам Твери
Бешеная енотовидная собака пришла во двор одного из домов в Тверской области
Дачу москвички обокрали в Тверской области
По подозрению в растлении несовершеннолетней задержан житель Тверской области