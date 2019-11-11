Крупой с металломагнитными примесями кормили воспитанников детского сада в Тверской области
Проверку на качество провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Для исследования в детском саду Максатихинского района были отобраны образцы пшена первого сорта.
По результатам проведенной специалистами экспертизы, в крупе были обнаружены частицы металломагнитной примеси, недопустимые в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 572-60, а также зарегистрированы несоответствия по показателю "нешелушеные зерна".
В образце гороха первого сорта, отобранного в общеобразовательной школе Пеновского района, установлены нарушения требований стандарта ГОСТ 6201-68 по показателю "сечка и мучка".
Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU