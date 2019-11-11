Крупой с металломагнитными примесями кормили воспитанников детского сада в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-11T15:25:21+03:00

Пшено первого сорта не прошло проверку по ГОСТу

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Проверку на качество провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Для исследования в детском саду Максатихинского района были отобраны образцы пшена первого сорта.

По результатам проведенной специалистами экспертизы, в крупе были обнаружены частицы металломагнитной примеси, недопустимые в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 572-60, а также зарегистрированы несоответствия по показателю "нешелушеные зерна".

В образце гороха первого сорта, отобранного в общеобразовательной школе Пеновского района, установлены нарушения требований стандарта ГОСТ 6201-68 по показателю "сечка и мучка".

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU