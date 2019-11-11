2019-11-11T15:15:18+03:00
Происшествия

С начала года в Тверской области сбили 351 пешехода

Из них 36 скончались от полученных травм
Ольга ТРОФИМОВА
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С начала года в Тверской области сбили 351 пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской областиС начала года в Тверской области сбили 351 пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области
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За минувшие выходные в Тверской области произошло несколько ДТП с участием пешеходов.

Так, 9 ноября, около 21:50 на ул. Пионерской, д.15 п.Рамешки неустановленный водитель, управляя автомашиной, не установленной марки, совершил наезд на 61-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась по краю проезжей части дороги в попутном направлении автомобиля. После наезда водитель скрылся с места ДТП, пострадавшая женщина скончалась на месте происшествия.

Еще двух пешеходов сбили в Твери. На проспекте Чайковского мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и получил травмы. Еще один пешеход пострадал на улице Шишкова, когда переходил дорогу в установленном месте. Угрозы жизни пострадавших нет.

Как отмечают в госавтоинспекторы, частыми причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов являются невнимательность и недисциплинированность самих пешеходов.

По данным УГИБДД России по Тверской области, на территории региона за 10 месяцев произошло 351 ДТП с участием пешеходов, в которых 36 человек погибли и 331 получили травмы. Из них, по вине пешеходов зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, 21 из них - со смертельным исходом. На пешеходных переходах произошло 147 ДТП, в которых 7 человек погибли и 149 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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