Тверской конькобежец Даниил Ейбог завоевал "бронзу" на втором этапе Кубка мира по шорт-треку
В воскресенье, 10 ноября, в канадском городе Монреале завершился второй этап Кубка мира по шорт-треку. В составе сборной России выступил представитель Тверской области, мастер спорта международного класса Даниил Ейбог.
Как сообщает Комитет по физкультуре и спорту Тверской области, в личном первенстве воспитанник Эдуарда Султанова занял девятое место на дистанции 1000 метров и вошел в ТОП-10 лучших в забеге на 500 метров.
По итогам мужской эстафеты на 5000 метров Даниил Ейбог вместе с Денисом Айрапетяном, Семеном Елистратовым, Александром Шульгиновым и Павлом Ситниковым завоевали бронзовую медаль. Россияне уступили Венгрии и Южной Корее.
Напомним, на первом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Даниил Ейбог завоевал две золотые медали в смешанной и мужской эстафетах.
ИСТОЧНИК KP.RU