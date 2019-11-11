Тверской конькобежец Даниил Ейбог завоевал "бронзу" на втором этапе Кубка мира по шорт-треку

СЕГОДНЯ 14:38 2019-11-11T14:38:06+03:00

Даниил Ейбог завоевал бронзу второго этапа Кубка мира по шорт-треку Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской области

На первом этапе он стал обладателем двух золотых медалей в смешанной и мужской эстафетах

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В воскресенье, 10 ноября, в канадском городе Монреале завершился второй этап Кубка мира по шорт-треку. В составе сборной России выступил представитель Тверской области, мастер спорта международного класса Даниил Ейбог.

Как сообщает Комитет по физкультуре и спорту Тверской области, в личном первенстве воспитанник Эдуарда Султанова занял девятое место на дистанции 1000 метров и вошел в ТОП-10 лучших в забеге на 500 метров.

По итогам мужской эстафеты на 5000 метров Даниил Ейбог вместе с Денисом Айрапетяном, Семеном Елистратовым, Александром Шульгиновым и Павлом Ситниковым завоевали бронзовую медаль. Россияне уступили Венгрии и Южной Корее.

Напомним, на первом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Даниил Ейбог завоевал две золотые медали в смешанной и мужской эстафетах.

ИСТОЧНИК KP.RU