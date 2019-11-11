В Твери женщина лишилась сумки с кошельком и телефоном

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-11T14:24:29+03:00

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С заявлением в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратилась 26-летняя местная жительница и сообщила, что в одном из магазинов города, расположенного в Пролетарском районе, из ячейки камеры хранения, неизвестный похитил ее сумку с деньгами и мобильным телефоном.

На месте происшествия полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили потерпевшую и возможных свидетелей. Подозреваемого задержали по составленной ориентировке. Им оказался ранее судимый неработающий житель Твери. Мужчина дал признательные показания.

За кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU