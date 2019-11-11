2019-11-11T12:49:05+03:00
Общество

Странный молодой человек разгуливал с ножом по улицам Твери

Личность неизвестного устанавливается
Ольга ТРОФИМОВА
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Странный молодой человек разгуливал с ножом по улицам Твери Фото: vk.com/"Тверь Вконтакте"/Никита Майский (скрин видео)Странный молодой человек разгуливал с ножом по улицам Твери Фото: vk.com/"Тверь Вконтакте"/Никита Майский (скрин видео)
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Странного молодого человека заметили на лице Орджоникидзе в Московском районе Твери вечером, 10 ноября. Весь в крови, с огромным ножом в руках мужчина метался возле продуктового магазина.

Видео произошедшего выложил житель областной столицы в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети. Очевидцы сообщают, что человек вел себя неадекватно, заметно нервничал и громко разговаривал сам с собой.

Как пояснили ТИА в УМВД России по Тверской области, в полицию заявлений на данного человека не поступало, поэтому его никто не задерживал. Его личность устанавливается. Проводится проверка, по факту которой будет принято процессуальное решение.

Парень разгуливал с ножом по улицам Твери.Видео сняли очевидцы

ИСТОЧНИК KP.RU

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