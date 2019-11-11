Бешеная енотовидная собака пришла во двор одного из домов в Тверской области
Случай бешенства у енотовидной собаки выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.
Проба патматериала животного была отобрана 1 ноября 2019 года. Самец енотовидной собаки зашел во двор одного из домов на улице Крестьянской в Кашине. Зверь не боялся людей и дал себя поймать.
Проведя исследования, специалисты обнаружили в крови животного антиген вируса бешенства.
Полученные результаты анализов направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области и в региональное Управление Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU