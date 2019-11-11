2019-11-11T12:02:44+03:00
Общество

Бешеная енотовидная собака пришла во двор одного из домов в Тверской области

Очередной случай заболевания выявлен в Кашине
Ольга ТРОФИМОВА
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Енотовидная собака пришла во двор одного из домовЕнотовидная собака пришла во двор одного из домовФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Случай бешенства у енотовидной собаки выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Проба патматериала животного была отобрана 1 ноября 2019 года. Самец енотовидной собаки зашел во двор одного из домов на улице Крестьянской в Кашине. Зверь не боялся людей и дал себя поймать.

Проведя исследования, специалисты обнаружили в крови животного антиген вируса бешенства.

Полученные результаты анализов направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области и в региональное Управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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