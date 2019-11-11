Дачу москвички обокрали в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-11T11:54:20+03:00

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С заявлением о краже в полицию обратилась 55-летняя жительница Москвы. Женщина пояснила, что в ее отсутствие неизвестные взломали замок на входной двери, проникли в ее дачный дом, расположенный в Кимрском районе Тверской области, и похитили бензо-электроинструменты, садовый инвентарь и предметы быта. Ущерб составил 174 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след двоих подозреваемых. Ими оказались жители Московской области в возрасте 20 и 63 лет.

Злоумышленники задержаны и сознались в содеянном. За кражу им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU