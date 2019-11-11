2019-11-11T11:44:43+03:00
Происшествия

По подозрению в растлении несовершеннолетней задержан житель Тверской области

Мужчина совершал действия сексуального характера с дочерью своей сожительницы
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина совершал действия сексуального характера с дочерью своей сожительницыМужчина совершал действия сексуального характера с дочерью своей сожительницыФото: Виктор Пилицкий
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Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году 35-летний житель Торжка, находясь по месту своего проживания, неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. Узнав о произошедшем, женщина ушла с ребенком от мужчины, но о случившемся в правоохранительные органы не сообщила, испугавшись расправы со стороны сожителя.

О совершенном преступлении следователям рассказал очевидец.

- Благодаря тесному взаимодействию следователей СК РФ по Тверской области с коллегами из областного УМВД фигурант задержан, в отношении него судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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